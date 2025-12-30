закрыть
В Кремле не смогли придумать, где был Путин во время «атаки на резиденцию»

1
  • 30.12.2025, 14:42
  • 1,784
В Кремле не смогли придумать, где был Путин во время «атаки на резиденцию»
Дмитрий Песков

Пескова поймали на простом вопросе.

В Кремле не стали сообщать, где находился российский диктатор Владимир Путин во время заявленной «атаки на его резиденцию» на Валдае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

Спикер российского диктатора прокомментировал вопрос журналистов, где находился Путин, когда якобы дроны атаковали его резиденцию на Валдае.

«Что касается местонахождения президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению», - заявил Песков.

В то же время спикер Кремля назвал инцидент «террористическим актом», направленным против Путина и якобы «против усилий президента США Дональда Трампа».

По словам Пескова, Россия «не выходит из переговорного процесса и продолжает диалог с США», а после вымышленной атаки «Кремль усилит переговорную позицию по Украине».

«Военные РФ знают, как и когда отвечать на действия Украины», - цинично добавил Песков, пригрозив Киеву.

