Экспорт российского газа в Европу рухнул до минимума с 1973 года 30.12.2025, 15:27

По сравнению с пиком объемы обвалились в 10 раз.

Поставки «Газпрома» в Европу по итогам 2025 года сократились еще на 44%, до 18 млрд кубометров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистику «Турецкого потока» — последнего действующего трубопровода, по которому российский газ поступает в европейские страны (перевод — The Moscow Times.

Объемы прокачки на некогда крупнейший рынок сбыта «Газпрома» опустились до минимума с 1973 года: тогда в рамках первых контрактов СССР с Австрией и Италией Европа получила 6,8 млрд кубов с сибирских месторождений. К 1975 году, когда заработала сделка «газ в обмен на трубы» с Германией, экспорт увеличился до 19,3 млрд кубов, к 1980-му — до 54,8 млрд, а к началу начале 1990х — до 110 млрд кубов.

Рекорд поставок был установлен в 2018-19 гг, когда «Газпром» качал в европейские страны 170-180 млрд кубометров, или 80% всего газа, проданного в дальнее зарубежье. С тех пор объемы обвалились в 10 раз. А крупнейшим рынком сбыта для «Газпрома» стал Китай, закупающий сырье со скидкой около 40% относительно — $248 за тысячу кубов против $401 у других газовых клиентов Кремля, по данным Минэкономразвития РФ. В этом году, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, Пекин прибрел 38,8 млрд кубометров по трубопроводу «Сила Сибири».

Общий экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье, по оценкам БКС, составит 78 млрд кубов — на 3 млрд меньше, чем годом ранее, но чуть лучше результата 2023 года — худшего для России с 1985 года (70 млрд кубометров).

Оперирующий крупнейшими в мире газовыми запасами на планете, в теории «Газпром» мог бы продавать за рубеж 500 млрд кубометров газа, оценивает Вячеслав Кулагин, завотделом энергетического комплекса мира Института энергетических исследований РАН. Однако отчаянные попытки Кремля найти рынки сбыта для газа пока не привели к успеху: анонсированный с помпой проекта газового хаба в Турции провалился и был тихо закрыт «Газпромом». Анкара остается вторым крупнейшим клиентом «Газпрома» после Китая, но новые долгосрочные контракты она заключать отказывается. Истекщие в этом году договоры на поставку 22 млрд кубометров ежегодно Турция продлила лишь на один год.

В сентябре «Газпром» объявил о подписании юридически обязывающего меморандума, чтобы увеличить прокачку в КНР на 50 млрд кубометров в год, однако китайская сторона так и не подтвердила проект. По данным Reuters, Владимир Путин и Си Цзиньпин по-прежнему не могут согласовать главное — цену газа, которую ранее Китая просил опустить до внутрироссийского уровня, то есть ниже $100 за тысячу кубометров.

