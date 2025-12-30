Туск: Война в Украине может закончиться в течение нескольких недель 1 30.12.2025, 16:32

Дональд Туск

Польский премьер поделился прогнозом.

Война в Украине может завершиться в течение ближайших недель, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с лидерами европейских стран, представителями Канады и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По словам Туска, в последнее время произошли события, которые дают основания надеяться на относительно скорое окончание войны. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о стопроцентной уверенности.

«Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. К январю нам всем придётся собраться вместе, чтобы принять решения о будущем Украины и о будущем этой части мира», — отметил премьер-министр Польши.

Он также заявил, что гарантии безопасности со стороны США, предоставленные Украине, позволяют рассчитывать на скорое завершение конфликта. Вместе с тем Туск отметил, что Киеву, вероятно, придётся пойти на компромиссы по территориальным вопросам.

