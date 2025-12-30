Путин подписал указ о призыве резервистов для защиты критических объектов 2 30.12.2025, 17:18

1,334

В России началась скрытая мобилизация.

Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы для защиты критически важных объектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан России, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил России, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в указе. Путин также поручил правительству определить перечень таких объектов, сообщает The Moscow Times.

Закон, позволяющий привлекать граждан из мобилизационного резерва для обеспечения безопасности на территории РФ, был подписан Путиным в начале ноября. Инициатором документа выступило Министерство обороны России. В Генеральном штабе ВС РФ ранее заверили, что резервистов не планируется направлять для участия в боевых действиях в Украине. Сразу после подписания закона региональные власти начали работу по привлечению граждан в мобилизационный резерв.

Военный эксперт Валерий Ширяев отмечал, что привлечение резервистов позволит Министерству обороны высвободить военнослужащих-контрактников для отправки на фронт в Украине. Мобилизационный резерв, созданный указом Путина в 2015 году, насчитывает до двух миллионов человек.

На этом фоне 29 декабря Министерство обороны России сообщило, что в рамках прошедшего осеннего призыва в войска были направлены 135 тысяч новобранцев, что сделало кампанию крупнейшей с 2016 года. В ведомстве также подчеркнули, что в ходе осеннего призыва впервые использовался Единый реестр воинского учета, который, по оценке Минобороны, «подтвердил свою эффективность».

В тот же день Владимир Путин подписал первый указ о переходе к круглогодичному призыву на военную службу в 2026 году. В соответствии с этим документом планируется призвать и направить к местам службы 261 тысячу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com