Новогодние елки теперь выращивают дроны и ИИ
- 30.12.2025, 17:50
За кулисами традиционного бизнеса происходят технологические изменения.
Фермы по выращиванию новогодних елок все активнее внедряют дроны, искусственный интеллект и спутниковые технологии, чтобы повысить эффективность работы и сократить затраты. За кулисами традиционного бизнеса происходят технологические изменения, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).
В Дании — втором по величине производителе новогодних елок в Европе и крупнейшем экспортере в мире — фермеры начали использовать дроны для картирования плантаций и ИИ для подсчета и измерения деревьев. Датская семейная ферма заменила ручной учет системой на основе дронов и спутниковых снимков, что позволило сократить время работы и снизить вероятность ошибок.
Сербская компания Agremo разработала ИИ-систему, которая с помощью машинного зрения распознает деревья на снимках, присваивает каждому индивидуальный ID и отслеживает рост и будущие продажи. По данным компании, 100 гектаров плантаций можно проанализировать за 30 минут, а точность подсчета достигает 98%.
Аналогичные процессы идут и в США. В штате Северная Каролина дроны уже заменяют труд 5–10 работников, а технологии LiDAR позволяют детально сканировать поля. Кроме того, дроны применяются для точечного внесения удобрений и гербицидов, а также для работы на крутых склонах, где обычная техника небезопасна.
Основным препятствием остается высокая стоимость, цена дрона может превышать €25 тыс., не считая программного обеспечения и обучения. Тем не менее эксперты отмечают, что интерес к технологиям быстро растет, а их внедрение помогает привлечь в отрасль новое поколение фермеров.