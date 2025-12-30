Европа строит огромную наземную станцию в Гренландии 1 30.12.2025, 19:37

Она будет использовать лазеры для быстрой и безопасной передачи данных со спутников.

Европейские страны наращивают защиту своих спутниковых систем, учитывая рост кибератак и гибридных угроз. В Гренландии компания Astrolight при поддержке Европейского космического агентства строит наземную станцию, которая будет использовать лазеры для быстрой и безопасной передачи данных со спутников, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

До 2022 года спутниковая инфраструктура воспринималась как техническая ресурс, а не стратегический актив. Однако кибератака на сеть Viasat во время вторжения России в Украину показала уязвимость систем. Европейская комиссия предупреждает о растущем количестве попыток вмешательства и шпионажа со стороны российских и китайских спутников.

Главная арктическая станция ЕС расположена на Шпицбергене и обслуживает навигационные системы Galileo и Copernicus. При этом она зависит от одного подводного кабеля, который уже несколько раз повреждался. Новый объект в Гренландии создается как резервная станция для повышения устойчивости европейских систем.

Важным проектом ЕС является IRIS² — многомиллиардная спутниковая сеть, призванная конкурировать с американским Starlink. Она обеспечит быстрые и зашифрованные коммуникации, что особенно важно для автономии Европы и снижения зависимости от внешних операторов.

Однако IRIS² пока находится на стадии разработки и станет полностью функциональной не раньше чем через четыре года. Между тем европейские государства активно формируют кибер- и космические командования для координации защиты спутниковых систем.

Эксперты отмечают, что отрасль кибербезопасности часто не рассматривает космос как отдельный сектор, что затрудняет оценку рисков и реагирование на инциденты. «Кибербезопасность в космосе отличается от земной, нельзя просто перенести решения для компьютеров на спутники», — подчеркивает исследователь киберзащиты Клеманс Пуарье.

