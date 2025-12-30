В Иране третий день проходят массовые протесты 30.12.2025, 19:41

2,274

У протестующих появились политические лозунги.

В столице и других крупных городах Ирана с воскресенья, 28 декабря, продолжаются массовые протесты, катализатором для начала которых стала сложная экономическая ситуация в стране. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщают сразу несколько информационных агентств. По их данным, в Тегеране и Исфахане к протестам присоединились студенты крупных университетов, передает DW.

Уже имели место «незначительные» столкновения протестующих с полицией; правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу. Агентство dpa указывает, что протест перерос в политический. У демонстрантов появились такие лозунги, как «Смерть диктатору» и «Да здравствует король». Первый может относиться к верховному (духовному) лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Второй же, по-видимому, призывает к восстановлению монархии, которая была свергнута в Иране в результате исламской революции 1978-1979 годов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 декабря заявил, что поручил министру внутренних дел вступить в диалог с представителями протестующих и «выслушать их законные требования». Это необходимо, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем и действовать ответственно», написал он в своем аккаунте в Х.

AFP уточняет, что демонстрации начались в воскресенье, 28 декабря, на главном городском базаре Тегерана, где владельцы магазинов - сначала торгующих мобильными телефонами, а затем и других - закрыли свои торговые точки в знак протеста против гиперинфляции и резких колебаний цен, вызванных девальвацией национальной валюты. Эти факторы в первую очередь бьют по торговцам импортными товарами.

29 декабря риал упал до нового рекордного минимума - около 1,4 млн за 1 доллар на открытом валютном рынке, где курс сильно разнится с официальным. На этом фоне подал в отставку глава Центрального банка Ирана Мохаммед Реза Фарзин.

Иранская экономика находится под давлением высокой инфляции и западных санкций в связи с ядерной программой правительства. Президент Пезешкиан недавно пообещал бороться с инфляцией и высокой стоимостью жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com