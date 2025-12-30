Российский рынок акций впервые с 1998 года упал второй год подряд 30.12.2025, 20:15

В 2025 году индекс Мосбиржи упал более чем на 4%.

По итогам 2025 года индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 4,04%, опустившись с 2883,04 до 2766,62 пункта. В итоге бенчмарк второй год подряд закрывается в минусе, такого не было с 1997–1998 годов, передает РБК.

Максимальным значением за год для индекса, который включает в себя акции 45 крупнейших российских эмитентов, стала отметка 3371,06 пункта в феврале. Минимум был достигнут в октябре, когда значение индекса опустилось до 2457,87 пункта.

Индекс РТС (RTSI), который рассчитывается на основе суммарной долларовой рыночной капитализации акций, за 12 месяцев вырос на 24,73% — с 893,22 до 1114,13 пункта. Максимум по индексу в 2025 году был зафиксирован на уровне 1267,16 пункта, а минимум — на уровне 845,24 пункта.

