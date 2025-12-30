Белорусов не пустят в Грузию без страховки 30.12.2025, 21:27

С 1 января 2026 года.

Грузия с 1 января 2026 года вводит обязательное страхование для всех иностранных граждан, которые въезжают в страну. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Тбилиси.

Новое правило будет действовать для всех без исключения — туристов, тех, кто едет по делам, а также транзитных пассажиров. У каждого иностранца должен быть оформлен медицинский страховой полис и страховка от несчастных случаев на весь срок пребывания в стране — с момента въезда до выезда.

Страховку можно оформить как у грузинских, так и у зарубежных компаний еще до поездки. Главное условие — полис должен действовать на территории Грузии. Минимальное медицинское покрытие должно составлять не менее 30 тысяч лари (это около 10 тысяч евро). Также страховка должна включать экстренную медицинскую помощь, эвакуацию и репатриацию.

В посольстве советуют сохранить полис сразу в двух вариантах — электронном и бумажном. Документ должен быть оформлен на английском или грузинском языке.

При отсутствии страховки иностранцам могут отказать во въезде — как в аэропортах, так и на наземных пунктах пропуска.

