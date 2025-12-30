закрыть
30 декабря 2025, вторник
Россия использует Starlink в военных целях

  • 30.12.2025, 21:38
  • 1,906
Россия использует Starlink в военных целях

Перед Илоном Маском стоит сложная задача.

Использование Россией спутниковых терминалов Starlink на ударных беспилотниках существенно осложнило усилия Украины по радиоэлектронной борьбе и поставило перед компанией SpaceX и ее владельцем Илоном Маском сложную дилемму, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В начале войны Россия пыталась лишить Украину связи, нанося удары по телекоммуникационной инфраструктуре. Однако эти попытки оказались неэффективными: Украина получила доступ к спутниковому интернету Starlink, который позволил сохранить управление войсками и активно применять дроны, обходя российские помехи.

Со временем Москва адаптировалась. Российские военные начали интегрировать терминалы Starlink в собственные беспилотники, используя тот же «гражданский» сервис, которым пользовалась Украина. Это позволило российским дронам значительно снизить уязвимость перед украинскими средствами радиоэлектронного подавления и повысить точность ударов.

По данным украинских источников, сначала такие решения были примитивными, но теперь Starlink полностью встроен в ряд российских ударных систем, включая барражирующие боеприпасы типа «Молния-2». Один из сбитых дронов, продемонстрированный западным журналистам, имел установленный спутниковый терминал, обеспечивавший постоянную связь с оператором.

Starlink изначально создавался как гражданская система для доступа в интернет в труднодоступных регионах. Однако его фактическое использование в боевых действиях превратило сеть в элемент современной войны. При этом SpaceX не может отключить доступ России, не затронув одновременно Украину, что делает ситуацию особенно сложной.

В ответ на милитаризацию Starlink Маск запустил отдельный проект Starshield — спутниковую систему, предназначенную исключительно для военных нужд США. Тем не менее вопрос о дальнейшем использовании Starlink в конфликте остается открытым и все более острым.

