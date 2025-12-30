Молодой белорус дебютирует в Лиге чемпионов 30.12.2025, 22:26

Гандболист Кирилл Рабчинский пополнил состав польского «Кельце».

Левый полусредний СКА Кирилл Рабчинский пополнит состав «Кельце» в 2026 году.

Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Контракт с 20-летним Кириллом Рабчинским рассчитан до 2030 года.

«Мы очень рады, что он присоединится к нам. Другие клубы также проявляли интерес. Он – алмаз, который мы хотим отшлифовать и сделать одним из лучших гандболистов в мире», – отметил главный тренер «Кельце» Талант Дуйшебаев.

Напомним, цвета польского гранда с 2018 года защищает линейный сборной Беларуси Артем Королек.

В текущем розыгрыше главного еврокубка польский клуб идет на пятом месте в группе А. После десяти туров в активе «Кельце» девять очков.

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по шесть команд из каждой группы.

«Кельце» с Артемом Корольком в составе уже дважды играл в финале главного еврокубкового турнира. В 2022 году польский клуб по пенальти оказался слабее испанской «Барселоны» (32:32, пен. 5:3), а в 2023-м минимально уступил немецкому «Магдебургу» в овертайме (30:29).

