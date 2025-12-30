закрыть
31 декабря 2025, среда, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Громкое ограбление в Германии: из банка украли 30 млн евро наличными и золотом

1
  • 30.12.2025, 23:09
  • 2,022
Громкое ограбление в Германии: из банка украли 30 млн евро наличными и золотом

Грабители проникли в хранилище через соседний паркинг.

В городе Гельзенкирхен на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, неизвестные вынесли из отделения банка Sparkasse около 30 млн евро. Об этом сообщило информагентство AFP.

Грабители проникли в хранилище, где находились сейф-коробки клиентов банка, через соседний паркинг, просверлив дыру в бетонной стене.

Они открыли более 3000 сейф-коробок и украли деньги, золото, драгоценности и другие ценности на сумму примерно 30 млн евро.

Полиция говорит, что преступление было спланировано профессионально, и нападавшие могли провести внутри несколько дней, пока банк был закрыт на время рождественских праздников.

Ограбление произошло в понедельник, однако известно о нем стало позже.

Около 16:00 по местному времени 29 декабря в банке сработала пожарная сигнализация, после чего туда прибыли пожарные и полицейские. Они обнаружили дыру в стене и разграбленное хранилище.

Свидетели рассказали, что в выходные видели нескольких мужчин, которые несли объемные сумки в гараж неподалеку. На видео с камер наблюдения в гараже зафиксировано несколько человек в масках в угнанной машине.

Это ограбление может быть одним из крупнейших в истории Германии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин