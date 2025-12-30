Громкое ограбление в Германии: из банка украли 30 млн евро наличными и золотом

Громкое ограбление в Германии: из банка украли 30 млн евро наличными и золотом1
Грабители проникли в хранилище через соседний паркинг.
В городе Гельзенкирхен на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, неизвестные вынесли из отделения банка Sparkasse около 30 млн евро. Об этом сообщило информагентство AFP.
Грабители проникли в хранилище, где находились сейф-коробки клиентов банка, через соседний паркинг, просверлив дыру в бетонной стене.
Они открыли более 3000 сейф-коробок и украли деньги, золото, драгоценности и другие ценности на сумму примерно 30 млн евро.
Полиция говорит, что преступление было спланировано профессионально, и нападавшие могли провести внутри несколько дней, пока банк был закрыт на время рождественских праздников.
Ограбление произошло в понедельник, однако известно о нем стало позже.
Около 16:00 по местному времени 29 декабря в банке сработала пожарная сигнализация, после чего туда прибыли пожарные и полицейские. Они обнаружили дыру в стене и разграбленное хранилище.
Свидетели рассказали, что в выходные видели нескольких мужчин, которые несли объемные сумки в гараж неподалеку. На видео с камер наблюдения в гараже зафиксировано несколько человек в масках в угнанной машине.
Это ограбление может быть одним из крупнейших в истории Германии.