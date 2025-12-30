Удары по российским НПЗ: Украина установила рекорд 30.12.2025, 23:56

За месяц было совершено не менее 24 атак на объекты нефтегазового комплекса РФ.

В декабре Украина нанесла рекордное с начала полномасштабной войны количество ударов по российской энергетической инфраструктуре. Согласно подсчетам Bloomberg, основанным на публичных заявлениях сторон, за месяц было совершено не менее 24 атак на объекты нефтегазового комплекса РФ. Это максимальный месячный показатель, превышающий предыдущий рекорд, установленный в ноябре (23 атаки). Целями ударов в этом месяце стали 10 нефтеперерабатывающих заводов, 11 объектов морской инфраструктуры, два танкера и один объект крупной трубопроводной системы.

Агентство отмечает, что такие атаки усиливают давление на российский энергетический экспорт, который уже испытывает сложности из-за международных санкций. Хотя Россия продолжает поставлять значительные объемы нефти на внешний рынок, приток нефтегазовых доходов — ключевого источника финансирования войны — сокращается. По оценке правительства, доля нефтегазовых поступлений в бюджете в этом году может снизиться до 23%, что станет минимальным показателем за всю историю наблюдений, пишет Bloomberg.

Особое внимание в декабре Киев уделял морской инфраструктуре. В течение месяца, напоминает агентство, неоднократно атаковывались нефтегазовые месторождения «Лукойла» в Каспийском море, а также порты Тамань и Ростов, где в результате ударов загорелись несколько танкеров. Украина также продолжила бить по «теневому флоту» России и впервые применила крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для удара по НПЗ, атаковав предприятие в Новошахтинске.

Активизация ударов происходит на фоне уже заметного спада в российской нефтепереработке. Как ранее сообщал Reuters со ссылкой на источник, знакомый с отраслевой статистикой, в прошлом году из-за атак беспилотников объемы переработки нефти в России опускались до 12-летнего минимума — 266 млн тонн, и по итогам текущего года, по оценкам агентства, останутся примерно на том же уровне. За январь–октябрь выпуск на НПЗ сократился на 3%, до 5,2 млн баррелей в сутки.

По информации Reuters, в первом полугодии прибыль «Роснефти» упала втрое, «Лукойла» — вдвое, а «Сургутнефтегаз» стал убыточным. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь–ноябрь сократились на 21%, а декабрьские, по расчетам Reuters, могут стать самыми низкими с августа 2020 года.

