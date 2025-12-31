NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы 31.12.2025, 3:59

Иллюстрационное фото

Экипаж нефтетанкера пытался «претендовать на защиту со стороны России».

Экипаж нефтетанкера Bella 1, который силы США преследуют после попытки задержания в Карибском бассейне 21 декабря, недавно нарисовал на борту российский флаг, «пытаясь претендовать на защиту со стороны России», сообщили The New York Times два американских чиновника. По словам одного из собеседников газеты, большая часть экипажа судна — выходцы из России, Украины и Индии.

Силы США пытались задержать танкер в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Как писала NYT, Bella 1 направлялся за нефтью в Венесуэлу, а когда американские военные приблизились к нему вечером 20 декабря, на судне не было действующего национального флага, свидетельствующего о его принадлежности.

Bloomberg сообщал, что танкер шел под флагом Панамы. При этом из данных сервиса отслеживания судов Marinetraffic следует, что Bella 1 ходит под флагом Гайаны. С 17 декабря у судна выключен ретранслятор, так что точно установить его местоположение невозможно. Тогда танкер находился в акватории Атлантического океана недалеко от островов Антигуа и Барбуда, в качестве пункта назначения указан остров Кюрасао. Чиновники рассказали NYT, что недавно судно, по всей видимости, сменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря и, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию.

