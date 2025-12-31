Партизаны уничтожили российский военный тепловоз в Воронеже
- 31.12.2025, 9:08
Сорвана железнодорожная логистика РФ на Купянском направлении.
Партизанское движение «Атеш» дезорганизовало железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении.
Об этом сообщает движение «Атеш».
Как сообщается, в Железнодорожном районе Воронежа агенты движения успешно провели диверсию: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.
Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.
Подобные вмешательства подрывают устойчивость всей логистической сети российских войск и помогают Силам обороны Украины освобождать территории Харьковской области, объясняют представители партизанского движения.
«Агенты «Атеш» продолжают методично уничтожать инфраструктуру, обеспечивающую военные операции ВС РФ. Путинская армия несет потери во всех тыловых городах как на оккупированных украинских территориях, так и в глубине РФ благодаря борьбе наших агентов», - говорится в заметке движения.