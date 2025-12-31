Партизаны уничтожили российский военный тепловоз в Воронеже 31.12.2025, 9:08

1,368

Сорвана железнодорожная логистика РФ на Купянском направлении.

Партизанское движение «Атеш» дезорганизовало железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении.

Об этом сообщает движение «Атеш».

Как сообщается, в Железнодорожном районе Воронежа агенты движения успешно провели диверсию: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.

Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.

Подобные вмешательства подрывают устойчивость всей логистической сети российских войск и помогают Силам обороны Украины освобождать территории Харьковской области, объясняют представители партизанского движения.

«Агенты «Атеш» продолжают методично уничтожать инфраструктуру, обеспечивающую военные операции ВС РФ. Путинская армия несет потери во всех тыловых городах как на оккупированных украинских территориях, так и в глубине РФ благодаря борьбе наших агентов», - говорится в заметке движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com