В Беларуси повышают налог с еще одних доходов населения

В Беларуси повышают налог с еще одних доходов населения2
- 31.12.2025, 11:13
- 3,378
С 1 января.
В Беларуси с 1 января 2026 года увеличат ставку подоходного налога с выигрышей в азартных играх. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.
Ставка вырастет с нынешних 4% до 5%. Сбор взимают с доходов от выигрышей физлиц от белорусских организаторов азартных игр.
Так, сейчас с выигрыша в казино надо платить налог в 4%. Игорное заведение само удерживает этот сбор. А счастливчику не нужно потом ничего декларировать.