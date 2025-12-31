закрыть
31 декабря 2025
В Беларуси повышают налог с еще одних доходов населения

  • 31.12.2025, 11:13
С 1 января.

В Беларуси с 1 января 2026 года увеличат ставку подоходного налога с выигрышей в азартных играх. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

Ставка вырастет с нынешних 4% до 5%. Сбор взимают с доходов от выигрышей физлиц от белорусских организаторов азартных игр.

Так, сейчас с выигрыша в казино надо платить налог в 4%. Игорное заведение само удерживает этот сбор. А счастливчику не нужно потом ничего декларировать.

