Плюс три выходных: как белорусы будут работать в январе 31.12.2025, 11:40

Опубликован официальный график.

Министерство труда и социальной защиты подробно расписало график работы белорусов в январе 2026 года. Новый календарный год начнётся с длинных, четырёхдневных выходных, а на следующей неделе нас ожидает ещё один дополнительный выходной. Переносы и отработки? Тут у ведомства для белорусов тоже хорошие новости.

Белорусы привыкли к тому, что если им официально дают четыре выходных подряд, значит, один из них придётся отработать заранее или после праздников. Но на этот раз ситуация иная. Никаких переносов не будет, поскольку Новый год, который в Беларуси относится к числу государственных праздников, официально отмечается 1 и 2 января. Следовательно, эти два дня в Беларуси - официально нерабочие дни и отрабатывать их не нужно.

Ещё один нерабочий день у белорусов будет на следующей неделе - в среду, 7 января, когда православные будут отмечать Рождество Христово. Этот день также отрабатывать не придётся.

Кстати, сегодня, 31 декабря, и в следующий вторник, 6 января, у белорусов официально сокращённый рабочий день. Для тех, кто работает полный день, рабочее время сокращается ровно на 1 час, для тех, кто работает по неполному графику - сокращается пропорционально..

Таким образом, в январе белорусам придётся отработать всего 19 дней, а нерабочих дней будет аж 12.

В Минтруда также привели расчетную норму рабочего времени в январе. При 40-часовой рабочей неделе она составит:

для пятидневки (у кого по субботам и воскресеньям выходной) – 151 час;

для шестидневки (у кого выходной только в воскресенье) – 157 часов.

