Бойцы «Азова» установили украинский флаг в Родинском Донецкой области1
- 31.12.2025, 11:54
Город находится под контролем Сил обороны Украины.
Бойцы «Азова» установили украинский флаг в Родинском Донецкой области. Город находится под контролем Сил обороны Украины, несмотря на лживые заявления российской пропаганды.
Об этом сообщает 1-й корпус НГУ «Азов».
Как рассказали в корпусе, российские военные, которым удается просочиться в город, выявляются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно.
«Россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны», - подчеркнули военные.
Подтверждением контроля Сил обороны над Родинским стало видео с украинским флагом, который установили бойцы 14-й бригады оперативного назначения «Червона Калина» 1-го корпуса НГУ «Азов».
Родинське під контролем Сил оборони— Червона Калина (@14brigade) December 31, 2025
Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово.
На відео — український прапор, встановлений у Родинському бійцями #червонакалина @azov_media pic.twitter.com/TSWvTEcLhK
Город Родинское
Родинское - небольшой город в Донецкой области Украины, расположенный к северо-западу от Краматорска и к югу от Славянска.
До начала полномасштабного вторжения РФ он имел население около 5-6 тысяч человек и характеризовался преимущественно промышленной и жилой застройкой.
Город расположен вблизи важных транспортных узлов, в частности железной дороги, соединяющей его с другими населенными пунктами области. Поэтому Родинское имеет стратегическое значение для контроля над северными районами Донецкой области.