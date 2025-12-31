Бойцы «Азова» установили украинский флаг в Родинском Донецкой области 1 31.12.2025, 11:54

иллюстративное фото Getty Images

Город находится под контролем Сил обороны Украины.

Бойцы «Азова» установили украинский флаг в Родинском Донецкой области. Город находится под контролем Сил обороны Украины, несмотря на лживые заявления российской пропаганды.

Об этом сообщает 1-й корпус НГУ «Азов».

Как рассказали в корпусе, российские военные, которым удается просочиться в город, выявляются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно.

«Россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны», - подчеркнули военные.

Подтверждением контроля Сил обороны над Родинским стало видео с украинским флагом, который установили бойцы 14-й бригады оперативного назначения «Червона Калина» 1-го корпуса НГУ «Азов».

Родинське під контролем Сил оборони



Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово.



На відео — український прапор, встановлений у Родинському бійцями #червонакалина @azov_media pic.twitter.com/TSWvTEcLhK — Червона Калина (@14brigade) December 31, 2025

Город Родинское

Родинское - небольшой город в Донецкой области Украины, расположенный к северо-западу от Краматорска и к югу от Славянска.

До начала полномасштабного вторжения РФ он имел население около 5-6 тысяч человек и характеризовался преимущественно промышленной и жилой застройкой.

Город расположен вблизи важных транспортных узлов, в частности железной дороги, соединяющей его с другими населенными пунктами области. Поэтому Родинское имеет стратегическое значение для контроля над северными районами Донецкой области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com