Лукашенко прокомментировал «атаку беспилотников» на резиденцию Путина

Диктатор распространяет ложь Кремля.

Александр Лукашенко назвал выдуманную Кремлем атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина «дичайшим терроризмом», пишет телеграм-канал пропагандистов диктатора.

«Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. И я думаю о том, кому это надо?!» — заявил Лукашенко.

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли атаку на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это очередной ложью.

