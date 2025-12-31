Новый электрокар Renault установил рекорд 31.12.2025, 15:43

1,400

Фото: autoblog.com

По дальности поездки на одной зарядке.

Французский автопроизводитель Renault установил новый рекорд для электромобилей, проехав более 1 000 км на одной зарядке. Экспериментальная модель Filante Record 2025 преодолела 1 008 километров за менее чем 10 часов на тестовой трассе в Марокко, не останавливаясь для подзарядки, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Расход составил всего 7,8 кВт·ч на 100 км, и к концу заезда оставалось 11 % батареи — достаточно для еще 120 км. Средняя скорость движения составила 102 км/ч (~63 миль/ч).

Filante Record 2025 весит всего 1 000 кг и выполнен из легких материалов, включая карбон, алюминиевые сплавы и 3D-печатные детали. Аэродинамика модели тщательно отлажена: обтекатели колес интегрированы, воздухозаборники оптимизированы, коэффициент лобового сопротивления составляет 0,30.

Три инженера и тест-пилота сменяли друг друга за рулем. Финальную часть рекордного заезда прошел шасси-инженер Артур Ферьер, завершив 1 008 км за 9 часов 52 минуты.

Хотя Filante Record 2025 остается концептом и не поступит в продажу, испытание демонстрирует потенциал существующих батарей при максимальной оптимизации конструкции, веса и аэродинамики. Полученные данные помогут разработчикам будущих электромобилей улучшать эффективность и увеличивать дальность пробега, а также расширять возможности для обычных покупателей.

