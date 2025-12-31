Импорт китайских автомобилей в Россию рухнул в два раза в этом году 31.12.2025, 16:46

2,760

Названа причина.

Поставки автомобилей из Китая в Россию в январе-ноябре составили $8,1 млрд, подсчитал Институт Гайдара по данным таможенного управления КНР. Из-за повышения утилизационного сбора они снизились вдвое, пишут его аналитики, заметил The Moscow Times.

Всего за 11 месяцев Китай, по данным национальной ассоциации автопроизводителей CAAM, экспортировал 6,34 млн автомобилей, на 19% больше, чем годом ранее. Рост идет по всем направлениям, за исключением России: сюда в ноябре было поставлено на 48% меньше автомобилей, чем год назад.

Общий экспорт Китая в Россию сократился на 11,8% до $91,7 млрд в январе-ноябре, а доля российского рынка снизилась до 2,7% (-0,5 п. п.), но автомобили показали худший результат. Поставки прочих категорий «машин и оборудования» сократились менее значительно — на 10,9%, а российский импорт из Китая остальных товаров даже немного вырос – на 3,6%, пишут аналитики Института Гайдара. Они связывают провал в поставках автомобилей с повышением утильсбора. С ноября 2024 г. для большинства легковых автомобилей он вырос в 1,7-2,8 раза.

Эта тенденция сохранится, считают эксперты. В 2026 г. рынок столкнется с заметным падением продаж новых легковых автомобилей по сравнению с осенью 2025 г. — с 120-140 тыс. автомобилей в месяц до 80-90 тыс. прежде всего из-за очередного повышения утильсбора, считает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Сбор повышался с 1 декабря, когда ввели коэффициенты для автомобилей мощностью от 160 л.с., а 1 января ставки будут проиндексированы на 10-20%. С учетом этого, а также повышения НДС с 20% до 22%, можно ждать роста цен на 10%, оценивал Целиков.

В результате доля китайских марок легковых машин в продажах падает. В 2023 г. она превышала 60%, в этом ноябре упала до 44,7%, а годом ранее было почти 55%, сообщал «Автостат».

Китайские автоконцерны вывели с российского рынка несколько своих моделей, сборка которых началась в России. Например, Geely прекратила продажи импортируемого седана Emgard: теперь продается его аналог S50 от белорусского автозавода Belgee. Марка Skywell, с 2022 г. продававшая в России электромобили и гибриды, в этом году решила уйти. Одной из причин аналитики называют повышение утильсбора на машины с электродвигателем.

Цель повышения утильсбора понятна: поддержать отечественных производителей и способствовать локализации иностранных, но ставки растут слишком резко, считает другой автомобильный аналитик. С одной стороны, локализация идет — в этом году, по данным «Автостата», уже более половины новых легковых автомобилей, проданных в России, здесь и произведены, рассуждает он. С другой стороны, уровень локализации очень низкий: китайские товарищи не спешат инвестировать в Россию и фактически все сводится к отверточной сборке силами российских партнеров. То есть, российских автопром развивается медленно, а вот цены повышает гораздо быстрее, заключает эксперт.

«Разные сегменты рынка – это сообщающиеся сосуды, и не нужно питать иллюзий, что при резком росте цен на иномарки из-за утильсбора российские производители не станут повышать цены. Подорожает все», — говорит он. «АвтоВАЗ» под 30 декабря объявил об «индексации» с января цен на Lada до 1,9%, а в среднем – на 0,5%. Новый Автомобиль в России и так опять становится роскошью, значительной части населения отдать примерно 2 млн рублей за авто не по силам, продолжает он. Есть риск, что спрос встанет — и пострадают от этого не только иномарки. Так что с повышением утильсбора не стоило бы частить, полагает эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com