Россия отправила похищенных украинских детей в военные лагеря в КНДР 1 4.12.2025, 11:57

Данные были озвучены в Сенате США.

Некоторых из украинских детей, депортированных с временно оккупированных территорий, Россия отправляет в военные лагеря в Северной Корее.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила эксперт регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США.

По ее словам, удалось задокументировать 165 военных лагерей, где украинских детей милитаризируют и русифицируют. Они действуют как на оккупированных территориях, так и в самой России и Беларуси, а также на территории Северной Кореи.

Рашевская показала фото 12-летнего Михаила с временно оккупированной территории Донецкой области и 16-летней Лизы из Симферополя, которых отправили в лагерь в КНДР, за 9 тысяч километров от дома.

«В этом лагере дети учатся уничтожать «японских милитаристов» и встречаются с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на корабль США Pueblo, убив и ранив девять американских солдат», - рассказала правозащитница.

Депортация украинских детей

Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Как известно, их перемещают, в частности, в Россию и Беларусь.

