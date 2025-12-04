Политолог: По-настоящему независимая Беларусь возможна только в составе ЕС 4 4.12.2025, 16:11

Когда откроется окно возможностей?

Бывший политзаключенный и оппозиционный блогер Сергей Тихановский в своих обращениях к западным политикам неоднократно озвучивал идею «финского пути» для Беларуси — «нейтрального, но независимого». Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников в интервью «Радыё Свабода» объясняет, почему это неприемлемо для нашей страны. Приводим интервью с небольшими сокращениями.

— Прежде чем обсуждать современное значение и актуальность термина «финляндизация» для Беларуси, давайте вспомним, что этот термин означает для самих финнов — как исторически, так и сейчас. Какое значение имело это слово тогда и как оно воспринимается сейчас?

— Во времена Советского Союза в Финляндии действовала самоцензура и просто цензура по этому вопросу, то есть критиковать СССР, его политику и отношения с Финляндией было невозможно. Не секрет, что сами финны, особенно сегодня, крайне негативно относятся к этому термину — они считают его в определенном смысле уничижительным для Финляндии.

Ведь главное в том, что «финляндизация» – это ограничение суверенитета, на которое финны никогда добровольно не согласились бы. Обстоятельства и время вынудили их к этому. И с сегодняшней точки зрения «финляндизация» означала для финнов, грубо говоря, потерянное время. 40 лет они не могли делать то, что хотели, ни внутри страны, ни на внешней арене. Они не могли развиваться так, как считали нужным.

В положительном смысле этот термин можно рассматривать только потому, что в конечном итоге все для них закончилось хорошо. Если бы все пошло по плохому сценарию, если бы Советская империя не распалась, не было бы никакого членства Финляндии в Евросоюзе. И неизвестно, чем бы в принципе все закончилось.

— Возможно, негативная оценка — это отражение нынешнего времени и событий на фоне агрессии России против Украины? Но с точки зрения того времени, может быть, это был вариант, который позволил Финляндии в определенном смысле развиваться? Мы видели экономические успехи этой страны, они брали дешевые советские энергоносители, довольно выгодно продавали свою продукцию в СССР.

— У финнов не было свободы выбора, не было иного выбора, кроме как зарабатывать таким образом. И если бы Финляндия присоединилась к «плану Маршалла», к Евросоюзу, то уровень жизни был бы совершенно иным. Страна избавилась бы от экономических проблем гораздо быстрее.

Если присмотреться повнимательнее, с определенной точки зрения, можно, пожалуй, найти и положительные стороны «финляндизации». Но нужно вернуться к главному: это государство ограниченного суверенитета. И если бы был выбор – иметь полный суверенитет или ограниченный, то любая нация выбрала бы независимость.

Многие финны знают, как маневрировали финские элиты, например, применяя «дипломатию саун», и воспринимают это как данность и вынужденную необходимость. Был подписан советско-финский договор, согласно которому две страны, по сути, образовали оборонительный союз. И если бы, как надеялся Сталин, к власти пришли коммунисты, то мы бы обсуждали «финляндизацию» совсем иначе. Можно сказать, что финнам в каком-то смысле повезло, что они сохранили свой суверенитет.

— Но перейдем к Беларуси. В чем изъян концепции, что Беларусь должна стать мостом между Россией и Западом? В то же время, учитывая довольно сильные пророссийские настроения и нынешнюю зависимость от России, вступать в западные структуры не обязательно.

— Это нереально. Невозможно жить между двумя конфликтующими геополитическими блоками. К тому же, Россия никогда не согласится на «финляндизацию» Беларуси. Для них Беларусь — не Финляндия, они считают белорусов русскими, а Беларусь — российской территорией. А если кто-то захочет стать «мостом», то, извините, окажется под мостом без страны, без дома и вообще без всего.

— Вы говорите, что Россия не согласится даже на «финляндизацию» Беларуси, то есть на относительно нейтральную Беларусь. Но тогда Москва точно не согласится на вступление Беларуси в западные структуры.

— Беларусь должна отстаивать свои интересы. Главная проблема в том, что с режимом Лукашенко это не сработает. Для Лукашенко и его режима главное — власть, а при нем Беларусь теряет суверенитет. Поэтому, я думаю, нам стоит забыть о любых возможностях что-то сделать вместе с Лукашенко, даже не обсуждать это.

Что касается тех сил и общественных групп, которые хотят бороться за независимость Беларуси, то они должны понимать: по-настоящему независимая Беларусь возможна только в составе Европы. Потому что в российском геополитическом проекте Беларусь будет лишь российским регионом.

Думаю, нам нужно соответствующим образом выстроить стратегию членства в Евросоюзе и действовать. Будет ли у Беларуси такой шанс? Мы не знаем. Но, скорее всего, он может появиться в будущем – и нам нужно над этим работать. Окно возможностей откроется, когда у России не будет ни сил, ни времени заниматься белорусским вопросом. Если в этот момент мы будем обсуждать, быть ли нам новой Финляндией или быть нейтральными, мы лишь повысим шансы Москвы на реализацию ее планов.

