Фиаско российского истребителя МиГ-35 4.12.2025, 16:41

3,036

Главные обещания так и не были реализованы в серийных машинах.

МиГ-35 позиционировался как современный, доступный экспортный истребитель, способный конкурировать с F-16 и Gripen и заменить устаревающие МиГ-29. Однако на практике самолет оказался технологически и коммерчески провальным, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Главные обещания — радиолокационная станция AESA, новые двигатели и продвинутая электроника — так и не были реализованы в серийных машинах. В итоге МиГ-35 оказался лишь усовершенствованной версией МиГ-29, отстающей от современных стандартов воздушного боя.

Российские ВВС приобрели всего шесть истребителей, что ясно дало понять иностранным заказчикам, что самолет не стоит рисков. Индия, Египет, Малайзия и другие страны отказались от покупки. Без серийного производства, скрытности и четкой роли МиГ-35 не смог занять нишу на рынке.

Причины провала как внутренние, так и внешние. На заводе «Микоян» сократился инженерный состав, устарели мощности, а конкуренция со стороны «Сухого» оставила МиГ без инвестиций. Внешне самолет не учитывает современные тенденции: сетьево-центричные системы, дальнобойное оружие, стелс-технологии и интеграция сенсоров — всего этого МиГ-35 не предлагает.

Провал МиГ-35 ускорил упадок бренда МиГ и ослабил позиции России на мировом рынке легких истребителей. Сегодня Китай, США и Швеция занимают ключевые ниши, а российские продажи на экспорт практически исчезли.

Без современного легкого истребителя Россия будет вынуждена полагаться на дорогие Су-30 и Су-35, что ограничит возможность создавать сбалансированные воздушные силы и эффективно использовать стратегию «высокий-низкий» уровень, как это делают США и Китай.

МиГ-35 должен был спасти бренд и укрепить экспорт, но открыл системные слабости российской авиационной отрасли.

