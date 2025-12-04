Молдова, ЕС и США разрабатывают план реинтеграции Приднестровья 4.12.2025, 17:03

Результаты обещают представить в «подходящий момент».

Правительство Молдовы вместе с Европейским Союзом и Соединенными Штатами разрабатывает план реинтеграции страны - возвращение самопровозглашенного Приднестровья под фактический контроль Кишинева. Как сообщает Newsmaker, об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Кивер после заседания правительства.

По его словам, часть вопросов «остается чувствительной» и требует осторожности, а для некоторых процессов «нужно время».

«Мы действительно активно работаем над стратегией или дорожной картой реинтеграции, но, как вы знаете, чувствительные вопросы требуют осторожности. Нам нужно продумать шаги, которые впоследствии дадут результат. Мы не можем рассказывать обо всех действиях в реальном времени, потому что это может повредить итоговому результату. Работа продолжается, и в подходящий момент мы представим обществу ее результаты», - сказал Кивер.

Приднестровский регион существует как непризнанное государство под российским контролем с начала 1990-х годов. С его территории также наносились удары по Украине.

