Литва продлила закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью
- 4.12.2025, 17:28
Стали известны новые сроки.
Закрытие воздушного пространства Литвы на границе с Беларусью продлено до февраля следующего года, сообщает BNS.
Ранее планировалось, что ограничения будут действовать до декабря.
Министерство обороны Литвы ранее заявляло, что часть воздушного пространства на границе с Беларусью закрыто из-за потенциальных угроз, особенно для гражданской авиации, связанных с нарушением воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.