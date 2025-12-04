закрыть
4 декабря 2025, четверг, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва продлила закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью

  • 4.12.2025, 17:28
Литва продлила закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью

Стали известны новые сроки.

Закрытие воздушного пространства Литвы на границе с Беларусью продлено до февраля следующего года, сообщает BNS.

Ранее планировалось, что ограничения будут действовать до декабря.

Министерство обороны Литвы ранее заявляло, что часть воздушного пространства на границе с Беларусью закрыто из-за потенциальных угроз, особенно для гражданской авиации, связанных с нарушением воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун