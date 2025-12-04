Литва продлила закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью 4.12.2025, 17:28

Стали известны новые сроки.

Закрытие воздушного пространства Литвы на границе с Беларусью продлено до февраля следующего года, сообщает BNS.

Ранее планировалось, что ограничения будут действовать до декабря.

Министерство обороны Литвы ранее заявляло, что часть воздушного пространства на границе с Беларусью закрыто из-за потенциальных угроз, особенно для гражданской авиации, связанных с нарушением воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com