NI: Украина выводит на поле боя ИИ-турель Sky Sentinel
- 4.12.2025, 19:28
Это новый этап в противостоянии дронов и ПВО.
Украина представила автономную ИИ-управляемую турель Sky Sentinel — систему, которая может радикально изменить подход к противовоздушной обороне. Это первое подобное решение, уже применяемое в боевых условиях в Европе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Разработанная украинскими инженерами при поддержке UNITED24 и волонтёров, система доказала эффективность в испытаниях: Sky Sentinel сбила шесть дронов «Шахед-136». Турель оснащена тяжелым пулемётом, установленным на роботизированном модуле, а управление обеспечивает ИИ, объединённый с радаром и оптико-электронными датчиками. Установка вращается на 360 градусов, автоматически обнаруживая, распознавая и поражая цели.
Главное преимущество — экономичность. Перехват дешёвых «Шахедов» дорогостоящими ракетами ПВО стал для Украины проблемой. Пулемётные очереди Sky Sentinel стоят в десятки раз меньше, обеспечивая массированную и более доступную защиту. Система способна поражать малые и быстрые цели, которые часто оказываются сложными для традиционных ракетных комплексов.
Украина делает ставку на автономные оборонные узлы, чтобы компенсировать нехватку ракет и ресурсов. Такие турели можно быстро производить внутри страны, усиливая защиту инфраструктуры, складов и городов.
Однако у системы есть и слабые места: на её работу могут влиять погодные условия, электронные помехи и сложный ландшафт. Кроме того, пулемётная турель стреляет только на небольшую дистанцию и не способна заменить ПВО средней и большой дальности.
Несмотря на это, Sky Sentinel демонстрирует появление нового типа ПВО — распределённой, дешёвой и алгоритмически управляемой. Военные эксперты считают, что опыт Украины станет основой будущих доктрин и ускорит переход к эпохе ИИ-обороны, где автономные турели будут важнейшим элементом защиты от массовых атак беспилотников.