Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику 4.12.2025, 22:57

Уже в следующем году.

Завод финской компании Valmet Automotive, который производил автомобили Mercedes, начнет выпускать бронетехнику оборонной компании Patria. Об этом рассказала пресс-служба Patria.

«Компании Patria Land Oy и Valmet Automotive Oyj договорились о сотрудничестве в области передачи технологий, связанных с производством бронированных машин, а также о производстве первых образцов такой техники», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сотрудничество по передаче технологий начнется незамедлительно. Первые бронированные автомобили Patria будут произведены на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки во второй половине 2026 года.

Предприятие, выпускавшее автомобили Mercedes-Benz, в последнее время испытывало финансовые трудности.

