Оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском
- 5.12.2025, 12:22
Установлено точное место военного преступления россиян.
Российские оккупанты продолжают убивать пленных украинских военных. Очередную казнь безоружного защитника Украины они совершили в Свято-Покровском вблизи Северска.
В сети появились кадры военного преступления, на них видно, как украинец сдается в плен, однако его убивают автоматной очередью. Об этом сообщили в DeepState.
Что известно
Враг продолжает щеголять своими военными преступлениями. Так, оккупанты казнили в Донецкой области еще одного военнопленного – и сами же выложили в сеть видео убийства.
«На видео, опубликованным противником, штурмовая группа московитов берет в плен солдата Сил Обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками и сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома», – отметили в DeepState.
Аналитики геолоцировали видеодоказательство военного преступления россиян: оно было совершено в населенном пункте Свято-Покровское, расположенном юго-западнее Северска.
«Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске», – добавили в DeepState.