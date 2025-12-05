Оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском 5.12.2025, 12:22

Установлено точное место военного преступления россиян.

Российские оккупанты продолжают убивать пленных украинских военных. Очередную казнь безоружного защитника Украины они совершили в Свято-Покровском вблизи Северска.

В сети появились кадры военного преступления, на них видно, как украинец сдается в плен, однако его убивают автоматной очередью. Об этом сообщили в DeepState.

Что известно

Враг продолжает щеголять своими военными преступлениями. Так, оккупанты казнили в Донецкой области еще одного военнопленного – и сами же выложили в сеть видео убийства.

«На видео, опубликованным противником, штурмовая группа московитов берет в плен солдата Сил Обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками и сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома», – отметили в DeepState.

Аналитики геолоцировали видеодоказательство военного преступления россиян: оно было совершено в населенном пункте Свято-Покровское, расположенном юго-западнее Северска.

«Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске», – добавили в DeepState.

