США внесли завершение войны в Украине в ключевые пункты Стратегии нацбезопасности 2 5.12.2025, 13:55

Вашингтон желает восстановить «стабильность евразийского пространства».

Президент США Дональд Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности, в которой обозначил приоритеты внешней политики своей администрации. Ключевой акцент сделан на усилении военного присутствия США в Западном полушарии для борьбы с миграцией, наркотрафиком и ростом влияния конкурирующих держав, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

33-страничный документ, опубликованный Белым домом в четверг, называет защиту границ «главным элементом национальной безопасности» и представляет так называемую «доктрину Трампа» — обновленное прочтение доктрины Монро. США намерены не допускать усиления внешних сил в Латинской Америке, Карибском регионе и вблизи своих границ, включая контроль над портами, военными объектами и стратегической инфраструктурой.

Особое внимание уделено усилению присутствия ВМС и Береговой охраны США для контроля морских путей, борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Также заявлено о планах активнее сотрудничать с латиноамериканскими странами в сфере добычи стратегических ресурсов, включая редкоземельные металлы.

Китай в стратегии обозначен как долгосрочный экономический соперник. При этом США заявляют о намерении сохранить «взаимовыгодные торговые отношения» при условии «взаимности и справедливости». Подтверждена и прежняя позиция США по Тайваню — Вашингтон не поддерживает односторонние изменения статус-кво.

В отношении Украины документ говорит о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, однако критика в адрес России минимальна. Гораздо жестче стратегия оценивает ситуацию в Европе, указывая на угрозы демократии, миграционные риски и «цивилизационный кризис».

Трамп назвал документ «дорожной картой сохранения величия Америки» и подчеркнул приверженность традиционным ценностям.

