Бундестаг утвердил реформу военной службы в Германии

Бундестаг утвердил реформу военной службы в Германии1
- 5.12.2025, 14:30
Новый закон предусматривает значительное увеличение численности армии.
Нижняя палата немецкого парламента приняла реформу военной службы, которой предшествовали ожесточенные дискуссии в правящей коалиции.
Об этом сообщает Spiegel.
После длительной борьбы Бундестаг принял новый закон о призыве на военную службу с целью укрепления Бундесвера.
Вице-президент Бундестага Омид Нурипур (партия «Зеленые») объявил результаты голосования: было подано 596 голосов. Из них 323 голоса «за», 272 голоса «против», 1 воздержался
Новый закон предусматривает, что 18-летние мужчины снова будут обязаны проходить призывной медицинский осмотр, но служба с оружием пока будет оставаться добровольной.
Законодательство предусматривает значительное увеличение численности военного персонала, в первую очередь на добровольной основе.
Однако в случае нехватки новобранцев позже может быть введена обязательная служба после последующего утверждения законодательством. Особо спорный вопрос о том, кто будет подлежать обязательному призыву и как это можно реализовать справедливо, еще не решен.
Бундесрат (верхняя палата) еще должен одобрить этот закон. Закон должен вступить в силу в январе 2026 года. Предыдущая система призыва была приостановлена в 2011 году.
Партии правящей коалиции достигли компромисса по новой модели военной службы в ноябре.
Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.