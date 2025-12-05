Бундестаг утвердил реформу военной службы в Германии 1 5.12.2025, 14:30

Новый закон предусматривает значительное увеличение численности армии.

Нижняя палата немецкого парламента приняла реформу военной службы, которой предшествовали ожесточенные дискуссии в правящей коалиции.

Об этом сообщает Spiegel.

После длительной борьбы Бундестаг принял новый закон о призыве на военную службу с целью укрепления Бундесвера.

Вице-президент Бундестага Омид Нурипур (партия «Зеленые») объявил результаты голосования: было подано 596 голосов. Из них 323 голоса «за», 272 голоса «против», 1 воздержался

Новый закон предусматривает, что 18-летние мужчины снова будут обязаны проходить призывной медицинский осмотр, но служба с оружием пока будет оставаться добровольной.

Законодательство предусматривает значительное увеличение численности военного персонала, в первую очередь на добровольной основе.

Однако в случае нехватки новобранцев позже может быть введена обязательная служба после последующего утверждения законодательством. Особо спорный вопрос о том, кто будет подлежать обязательному призыву и как это можно реализовать справедливо, еще не решен.

Бундесрат (верхняя палата) еще должен одобрить этот закон. Закон должен вступить в силу в январе 2026 года. Предыдущая система призыва была приостановлена в 2011 году.

Партии правящей коалиции достигли компромисса по новой модели военной службы в ноябре.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.

