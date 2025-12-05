Прокремлевские экономисты предупредили о банковском кризисе в России 5.12.2025, 15:34

Он может грянуть к осени 2026 года.

К октябрю 2026 года в России может произойти системный банковский кризис. К такому выводу пришли эксперты близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В докладе «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» аналитики пишут, что кризис возникнет, если доля проблемных активов в банковской системе превысит 10%, либо если клиенты массово начнут снимать деньги со счетов и вкладов. При этом для предотвращения последствий этого государству придется реорганизовать или национализировать более 10% банков либо предоставить поддержку кредитным организациям в размере более 2% ВВП. Вероятность реализации такого сценария в 2026 году аналитики оценили как «среднюю».

Одним из предвестников возможного кризиса является рост доли «плохих» ссуд в общем кредитном портфеле банков, отмечают в ЦМАКП. «Плохими» называют займы, просрочка выплат по которым превышает 90 дней. По данным БКИ «Скоринг бюро», на октябрь совокупный объем таких долгов достиг 2,3 трлн руб. За девять месяцев с начала года показатель вырос в 1,6 раза — сильнее, чем за весь прошлый год (490 млрд против 302 млрд в 2024-м).

Постепенно ухудшается качество портфеля необеспеченных потребкредитов, выданных во второй половине 2023-го и в начале 2024 года по высоким ставкам, пояснил «Известиям» ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов. Также, по его словам, начинают проявляться риски по старым ипотекам, оформленным на пике спроса на льготные программы. При этом значительная часть «плохих» долгов скрывается под видом реструктуризаций, отметил Ахметов. В частности, в 2022–2025 годах было пересмотрено около 2,4 трлн кредитов населению — это 6,2% совокупного розничного портфеля банков на октябрь.

В то же время в корпоративном сегменте к концу III квартала 2025 года была пересмотрена пятая часть портфеля кредитов малого и среднего бизнеса. У ряда компаний ухудшается финансовое положение, а экспортные отрасли теряют доходы из-за снижения внешнего спроса и цен, говорит Ахметов. По его словам, кризис «плохих долгов» в корпоративном сегменте может начаться в III–IV кварталах следующего года.

В ЦБ, в свою очередь, заявили, что не видят оснований для банковского кризиса. По данным регулятора, по необеспеченным кредитам просрочка за 10 месяцев 2025-го достигла 12,9%, прибавив 3,9% п. п., но эти ссуды более чем на 90% покрыты резервами. По корпоративному портфелю существенных проблем в ЦБ также не видят — доля «плохих» кредитов не превышает 5%, однако и они тоже почти на 90% закрыты резервами и залогами. Еще около 7% составляют потенциально проблемные займы, по которым банки продолжают активную работу, включая реструктуризацию.

Дальнейший рост объема проблемных ссуд может произойти, но вряд ли приведет к банковскому кризису, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его оценке, кредитные организации за последние годы сформировали значительный запас прочности: совокупный капитал выше нормативов оценивается примерно в 8 трлн руб. ЦБ также сохраняет жесткие регуляторные меры, которые ограничивают нарастание рисков, заключил эксперт.

