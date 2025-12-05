32-летнего белоруса задержали в Польше за контрабанду сигарет с помощью метеозондов
- 5.12.2025, 16:16
Стоимость изъятых сигарет – более $27500.
Сотрудники Оперативно-следственного управления Службы национальной безопасности Польши совместно с пограничниками остановили легковой автомобиль при исполнении служебных обязанностей недалеко от Бяла-Подляски. Двое мужчин перевозили в багажнике несколько упаковок контрабандных белорусских акцизных сигарет на сумму более 100 000 злотых. Сигареты были доставлены в Польшу на метеозонде. Водитель и пассажир были задержаны сотрудниками, сообщается на сайте.
Задержанные – 38-летний гражданин Польши и 32-летний гражданин Беларуси. Обоим будут предъявлены обвинения в контрабанде сигарет и управлении воздушным судном с нарушением правил воздушного движения, действующих в соответствующем районе. Эти правонарушения караются штрафом и лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, гражданину Беларуси будет запрещен въезд в страну сроком на пять лет.