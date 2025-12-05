закрыть
Литовская армия получила противотанковые гранатометы новейшего поколения

  • 5.12.2025, 17:30
Стоимость заказа - $14 миллионов.

Министерство обороны Литвы сообщило о поступлении на вооружение новых противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 RD. Контракт стоимостью около 14 млн евро на их закупку был подписан в конце прошлого года.

Новейшая модель M4 RD короче и легче предыдущих версий Carl Gustav, что делает ее более простой и удобной в использовании.

Carl-Gustaf M4 (CGM4) — это современная шведская 84-мм многоразовая противотанковая гранатометная система от компании Saab, представляющая собой четвертое поколение, которая легче (около 7 кг) и компактнее предшественников благодаря титановому лайнеру и углепластиковому кожуху, имеет планку Пикатинни для установки современных прицелов, возможность ношения в заряженном состоянии и счетчик выстрелов, а также множество типов боеприпасов, включая перспективные с программируемым подрывом и системой захвата цели, что делает его универсальным оружием для борьбы с бронетехникой, живой силой и создания помех.

