5 декабря 2025, пятница, 17:59
Маск показал, чему научился его робот Optimus за последние 2,5 года

  • 5.12.2025, 17:37
Ролик «взорвал» соцсети.

Производитель электромобилей Tesla опубликовал ролик с демонстрацией эволюции их «человекоподобного» робота Optimus за последние 2,5 года. Ролик буквально «взорвал» соцсети – за пару дней ролик набрал 37 миллионов просмотров.

В мае 2023 года андроид еле держался на ногах, неуверенно балансируя при каждом шаге. В декабре 2025-го улучшенная версия Optimus уверенно бегает, органично имитируя при этом движения человека.

Такой прогресс стал возможен благодаря модернизации приводов, улучшения алгоритмов балансировки и комплексной оптимизации конструкции робота. По словам компании, новая версия робота имеет около 40 степеней свободы и «человекообразные» 11‑звенныеруки, что позволяет ему взаимодействовать с объектами как человек.

Робот работает от батареи 2,3 кВт·ч, что позволяет работать почти весь день.

