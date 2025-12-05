Макрон сбежал от сотрудников службы безопасности Китая, чтобы пообщаться со студентами 4 5.12.2025, 19:28

2,448

Видеофакт.

Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников службы безопасности Китая в ходе государственного визита, чтобы пообщаться с толпой студентов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей страны», — говорится в материале.

Макрон сбежал от сотрудников службы безопасности Китая, чтобы пообщаться со студентами



Видеофакт:https://t.co/HPxNDHQ80f pic.twitter.com/BpNMXdNkZY — Сharter97.org (@charter_97) December 5, 2025

На опубликованных кадрах видно, как Макрон бежит к толпе людей, стоящих поодаль. Следом за французским лидером бегут сотрудники китайской службы безопасности. По данным журналистов, это произошло 5 декабря, в заключительный день визита Макрона в Китай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com