Макрон сбежал от сотрудников службы безопасности Китая, чтобы пообщаться со студентами

Макрон сбежал от сотрудников службы безопасности Китая, чтобы пообщаться со студентами4
- 5.12.2025, 19:28
Видеофакт.
Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников службы безопасности Китая в ходе государственного визита, чтобы пообщаться с толпой студентов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей страны», — говорится в материале.
На опубликованных кадрах видно, как Макрон бежит к толпе людей, стоящих поодаль. Следом за французским лидером бегут сотрудники китайской службы безопасности. По данным журналистов, это произошло 5 декабря, в заключительный день визита Макрона в Китай.