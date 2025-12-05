закрыть
5 декабря 2025, пятница, 20:22
Макрон сбежал от сотрудников службы безопасности Китая, чтобы пообщаться со студентами

  5.12.2025
Видеофакт.

Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников службы безопасности Китая в ходе государственного визита, чтобы пообщаться с толпой студентов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей страны», — говорится в материале.

На опубликованных кадрах видно, как Макрон бежит к толпе людей, стоящих поодаль. Следом за французским лидером бегут сотрудники китайской службы безопасности. По данным журналистов, это произошло 5 декабря, в заключительный день визита Макрона в Китай.

