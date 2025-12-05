закрыть
5 декабря 2025, пятница
Главком ВСУ назвал численность развернутых войск РФ

  • 5.12.2025, 20:52
Главком ВСУ назвал численность развернутых войск РФ

Они пытаются продвинуться вдоль всей линии фронта.

В войне страны-агрессора РФ против Украины вдоль линии фронта (более чем 1250 км) развернуты более 710 тыс. российских оккупантов. Об этом в интервью Sky News, опубликованном 5 декабря, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российская сторона теряет около 1000–1100 военных за сутки убитыми или раненными, а «большинство из них погибают».

«На этом этапе российская армия пытается продвинуться практически по всей линии фронта», – сказал Сырский.

Он рассказал, что силы обороны Украины все еще контролируют северную часть Покровска Донецкой области и будут продолжать бороться за возобновление контроля над остальной частью города, вопреки заявлениям Москвы о якобы его захвате.

Сырский отметил, что РФ все еще имеет вдвое больше артснарядов, чем Украина, но дальность и летальность дронов усложняют эффективное использование артиллерии. В настоящее время 60% ударов производятся дронами, добавил главком ВСУ.

Россия, как подчеркнул Сырский, ежедневно выпускает до 5 тыс. беспилотников на украинские позиции вдоль линии фронта, а также 1500–2000 дронов, сбрасывающих боеприпасы.

Но Украина в ответ выпускает такое же количество БПЛА, и даже больше, добавил главком ВСУ.

«Что касается дронов, то здесь примерно равенство. Сейчас мы используем немного больше FPV-дронов, чем россияне», – указал Сырский.

