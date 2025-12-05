Кадыров вызвал ВСУ на бой «лицом к лицу» 5.12.2025, 22:05

2,910

Рамзан Кадыров

Глава Чечни призвал украинских бойцов определить место для встречи.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) с призывом определить место для встречи «лицом к лицу», если те считают себя «воинами». Об этом он заявил на совещании по подготовке к новогодним мероприятиям, сообщается в Telegram-канале главы Чечни.

Поводом для заявления стала атака украинского беспилотника по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Кадыров назвал это «показателем бессилия» и пообещал, что ответ «не заставит себя долго ждать».

«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами», — сказал Кадыров.

Беспилотник ВСУ ранним утром ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате взрыва значительно поврежден фасад здания.

