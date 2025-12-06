Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации 6.12.2025, 1:09

Подробности.

Беларусь проинформировала Международное агентство по атомной энергии о планах по расширению ядерной генерации в республике. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнили в пресс-службе, 5 декабря состоялась встреча замглавы МИД Игоря Секреты с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Заместитель министра проинформировал генерального директора о планах Беларуси по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы», — сказано в сообщении.

В конце сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Диктаторы обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, Путин и Лукашенко затронули тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

