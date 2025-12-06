закрыть
6 декабря 2025, суббота, 1:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

  • 6.12.2025, 1:09
Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

Подробности.

Беларусь проинформировала Международное агентство по атомной энергии о планах по расширению ядерной генерации в республике. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнили в пресс-службе, 5 декабря состоялась встреча замглавы МИД Игоря Секреты с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Заместитель министра проинформировал генерального директора о планах Беларуси по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы», — сказано в сообщении.

В конце сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Диктаторы обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, Путин и Лукашенко затронули тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников