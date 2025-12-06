В Индии поймали девятиметровую китовую акулу
- 6.12.2025, 6:00
Фотофакт.
Девятиметровая рыба вместе с другим уловом попалась в сети экипажу рыболовного судна, которое отправилось в море в районе города Баласор в среду 2 декабря, сообщает Odisha TV.
Рыбаки поймали китовую акулу примерно в 200 метрах от берега. Вытянуть улов на берег самостоятельно они не смогли. В итоге потребовались усилия сотни человек, чтобы с помощью веревок вытащить рыбу на песок.
По данным Odisha TV, это первый случай в регионе, когда удалось поймать китовую акулу таких размеров.
Появление такой необычной рыбы вызвало интерес туристов и местных жителей, которые стали массово приезжать на пляж, чтобы сфотографироваться.