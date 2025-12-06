закрыть
6 декабря 2025, суббота, 6:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Индии поймали девятиметровую китовую акулу

  • 6.12.2025, 6:00
В Индии поймали девятиметровую китовую акулу

Фотофакт.

Девятиметровая рыба вместе с другим уловом попалась в сети экипажу рыболовного судна, которое отправилось в море в районе города Баласор в среду 2 декабря, сообщает Odisha TV.

Рыбаки поймали китовую акулу примерно в 200 метрах от берега. Вытянуть улов на берег самостоятельно они не смогли. В итоге потребовались усилия сотни человек, чтобы с помощью веревок вытащить рыбу на песок.

По данным Odisha TV, это первый случай в регионе, когда удалось поймать китовую акулу таких размеров.

Появление такой необычной рыбы вызвало интерес туристов и местных жителей, которые стали массово приезжать на пляж, чтобы сфотографироваться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников