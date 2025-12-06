«Есть прилет»: ВСУ ударили по заводу оккупантов в Алчевске 1 6.12.2025, 8:39

3,652

Раздались взрывы.

Вечером в пятницу, 5 декабря, в оккупированном Алчевске гремели взрывы. Под удар, вероятно, попал местный металлургический комбинат (АМК). Об этом сообщают очевидцы, пишет «Диалог».

В Сети уже появились кадры вероятной атаки. На одном из видео слышен звук пикирующего беспилотника, после чего раздается сильный взрыв — видно зарево.

«Попал… В кислородный, по ходу», — говорит за кадром автор видео. Предположительно, речь идет о кислородном цехе АМК. Есть основания полагать, что этот промышленный объект россияне использовали в военных целях.

Последствия удара сейчас уточняются. Оккупанты подтвердили «падение» БПЛА в промышленной зоне города. Они утверждают, что возник пожар, который уже потушили. Пострадавших нет. Алчевск — это глубокий тыл оккупантов. Он находится от линии фронта приблизительно в 70 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com