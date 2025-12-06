закрыть
6 декабря 2025, суббота, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Есть прилет»: ВСУ ударили по заводу оккупантов в Алчевске

1
  • 6.12.2025, 8:39
  • 3,652
«Есть прилет»: ВСУ ударили по заводу оккупантов в Алчевске

Раздались взрывы.

Вечером в пятницу, 5 декабря, в оккупированном Алчевске гремели взрывы. Под удар, вероятно, попал местный металлургический комбинат (АМК). Об этом сообщают очевидцы, пишет «Диалог».

В Сети уже появились кадры вероятной атаки. На одном из видео слышен звук пикирующего беспилотника, после чего раздается сильный взрыв — видно зарево.

«Попал… В кислородный, по ходу», — говорит за кадром автор видео. Предположительно, речь идет о кислородном цехе АМК. Есть основания полагать, что этот промышленный объект россияне использовали в военных целях.

Последствия удара сейчас уточняются. Оккупанты подтвердили «падение» БПЛА в промышленной зоне города. Они утверждают, что возник пожар, который уже потушили. Пострадавших нет. Алчевск — это глубокий тыл оккупантов. Он находится от линии фронта приблизительно в 70 км.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников