Белорусская кухня вошла в топ-100 лучших в мире
- 6.12.2025, 12:51
Среди лучших блюд назвали мачанку, жур, сырники, колдуны и верещаку.
Белорусская кухня оказалась в топ-100 лучших кухонь мира по версии портала teasteatlas.com и заняла 79-е место.
Как пишет «Точка», Teastratlas — это популярное интернет-издание, которое специализируется на кулинарии всего мира. Места в топе оно определяет согласно рейтингу.
При определении рейтинга портал оценивает три основных позиции. Первое — самые интересные блюда, второе — лучшие производители деликатесов, третье — знаменитые кулинарные заведения.
Наиболее вкусными белорусскими блюдами портал назвал мачанку, жур, сырники, колдуны и верещаку. Но драники интереса у издания не вызвали.
Среди производителей деликатесов выделили пивоварню «Маланка», кондитерскую Prime Chocolate и алкогольный бренд «Бульбашъ».
Сходить же перекусить testeatlas советует в минские заведения. Среди них «Кухмістр», «Камяніца» и даже сеть рестораной народной кухни «Васількі».