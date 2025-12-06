Jaguar показал футуристичный электрокар Type 00 6.12.2025, 13:30

Концепт обладает крайне эффектным внешним видом.

Компания Jaguar неожиданно вывела на публику свой экстравагантный концепт-кар Type 00, который появился у одного из фешенебельных отелей Лондона в новом матово-красном цвете London Red. Поводом стало 90-летие первого автомобиля марки — SS Jaguar 1935 года, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Концепт символизирует радикальный разворот бренда в сторону ультралюксового сегмента. Jaguar намерен конкурировать не с BMW, а с Bentley. Необычный электрокар резко выделялся даже на фоне припаркованных рядом Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и Bugatti.

Несмотря на эффектный внешний вид, эксперты отмечают, что серийная версия будет менее радикальной: прототипы уже получили более плоскую крышу и задние двери, превратив купе в подобие седана с длинным капотом — несмотря на отсутствие бензинового двигателя.

Производственная версия должна была дебютировать до конца этого года, но премьеру перенесли на 2026 год. Стартовая цена электромобиля составит около $130 тысяч — на уровне Porsche Taycan 4S. Поставки ожидаются до конца 2026 года.

Jaguar уже снял с производства почти все свои прежние модели, оставив лишь кроссовер F-Pace, который будет окончательно прекращен в 2026 году. После этого бренд полностью перейдет на электромобили. В будущем компания планирует также выпуск электрического SUV.

