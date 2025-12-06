В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги
- 6.12.2025, 13:52
Во время массированной атаки РФ на Украину.
В польском городе Любартов, что находится в Люблинском воеводстве утром 6 декабря прозвучали сирены воздушной тревоги из-за опасности на фоне комбинированной атаки России на Украину.
Об этом пишет RMF24.
Сирены в Любартове сработали после получения информации от Районного кризисного центра.
Мэр города Кшиштоф Пасьник сообщил, что сигнал включили из-за обстрела Украины. По данным RMF24, центр получил сообщение из другого района о приближении неизвестного объекта к городу.
Проверка длилась около полутора часов, но реальной угрозы не обнаружили и тревогу отменили, отметило издание.
Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, в частности проверяется возможность дезинформации.