Бойцы ГУР уничтожили российский «Бук» в Запорожской области 6.12.2025, 16:11

Видеофакт.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Бук».

Об этом сообщает Telegram ГУР.

«6 декабря 2025 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу «Бук-М3», - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое.

