Отбита рекордная атака РФ на Украину 6.12.2025, 16:43

В ВСУ раскрыли подробности.

В ночь на 6 декабря страна-агрессор Россия осуществила один из рекордных обстрелов Украины. Об этом в эфире «Киев24» рассказал начальник управления коммуникации командования ВС Юрий Игнат.

Враг использовал более 700 средств воздушного нападения, которые двигались по всей территории Украины. Военный отметил, что география удара на этот раз была действительно большая.

«Как видим, если с крылатыми ракетами действительно справились, из 34-х 29 крылатых было перехвачено, сбито. И зенитными ракетными комплексами, и авиацией нашей, сегодня истребители поработали. Также есть сбитие ПЗРК, если будет наше подтверждение», - отметил он.

Игнат добавил, что в рядах защитников неба над Украиной есть рекордсмены, которые сбивают и более 5 крылатых ракет с помощью ПЗРК.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com