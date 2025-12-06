закрыть
6 декабря 2025, суббота, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Peugeot представила концепт авто с квадратным рулем будущего

1
  • 6.12.2025, 17:05
  • 1,120
Peugeot представила концепт авто с квадратным рулем будущего

Система полностью исключает механическую связь между рулем и колесами.

Французский автопроизводитель Peugeot показал новый концепт Polygon Concept — компактный прототип длиной менее четырех метров, который, по мнению компании, задает будущее автомобилестроения. Главная инновация — система Hypersquare с управлением «steer-by-wire», полностью исключающая механическую связь между рулем и колесами, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По заявлению Peugeot, такая конструкция обеспечивает исключительную точность на высокой скорости, комфорт при маневрировании и «гипер-маневренность». Водителям обещают, что теперь не придется перекрещивать руки при парковке, а минимальные движения руля будут достаточны для корректировки курса на трассе. Система также фильтрует вибрации от дороги. Компания планирует внедрить технологию в серийные автомобили с 2027 года.

Дизайн концепта сочетает угловатые формы и футуристический стиль, отсылающий к фильму «Трон». Фирменные фары Peugeot переосмыслены в виде горизонтальных полос спереди и сзади. Снаружи установлен Micro-LED экран для отображения информации о заряде батареи без необходимости заходить в салон.

Внутри автомобиля нет привычных дисплеев — вся информация выводится на лобовое стекло с помощью Micro-LED-проекторов, размещенных за рулем. Сам руль имеет четыре круглых блока в углах для управления различными функциями автомобиля и салона. Peugeot подчеркивает, что такая концепция I-Cockpit повышает безопасность и создает более захватывающий опыт вождения.

Polygon Concept демонстрирует, как компания видит будущее компактных электромобилей: высокотехнологичные системы управления, минималистичный интерфейс и футуристический дизайн, сочетающий стиль и функциональность.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович