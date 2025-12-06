Илон Маск призвал «распустить» Евросоюз 4 6.12.2025, 18:28

После того, как Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X.

В США миллиардер Илон Маск призвал «распустить» Евросоюз после того, как Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X (Twiiter). С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска, сообщение Вэнса и сообщение Рубио в X (Twiiter).

В частности Маск заявил, что Евросоюз, мол, нужно «распустить», чтобы странам-членам блока «вернули суверенитет». До этого он выложил еще несколько сообщений с критикой в адрес Евросоюза.

«ЕС следует распустить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», - написал миллиардер.

Отреагировал на штраф также государственный секретарь США Марко Рубио. Он назвал действия Еврокомиссии «нападением» на соцсеть Маска и американские компании в целом.

«Штраф Европейской Комиссии в размере 140 миллионов долларов - это не просто нападение на X, это нападение на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Дни цензуры американцев в интернете прошли», - написал Рубио.

Не остался в стороне и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он выложил сообщение, в котором требует от ЕС «поддерживать свободу слова» и не штрафовать соцсеть Маска.

«Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что они не занимаются цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора», - написал Вэнс.

Напомним, что Европейская комиссия наложила на компанию X американского миллиардера Илона Маска штраф в размере 120 млн евро (около 140 млн долларов). Однако несмотря на заявления американских чиновников, реальная причина наложения штрафа не связана со «свободой слова».

Причиной штрафа стало нарушение правил цифровых услуг в ЕС, в частности, «обманчивый дизайн» синей галочки. Расследование по этому поводу стартовало еще два года назад, в декабре 2023 года.

