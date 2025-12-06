Украина расширяет применение боевых дронов с ИИ 6.12.2025, 20:21

Дроны сами захватывают цель и могут атаковать ее даже при отсутствии связи с оператором.

Применение дронов-камикадзе, оснащенных системами «искусственного интеллекта» для выявления целей, становится все большей обыденностью в Силах обороны Украины. Об этом пишет BILD, анализируя видео, опубликованное 1-м корпусом Национальной гвардии Украины «Азов».

В нарезке ударов, которые были сняты в районе Добропоолья под Покровском, виден интерфейс дронов с системой автоматического обнаружения и выделения целей. Так, потенциальные цели обводятся зеленой рамкой, предварительные цели - фиолетовой. На видео также видно, как оператор курсором одобряет цели для атаки, после чего они берутся в красную рамку.

BILD обращает внимание на то, что система способна идентифицировать и отслеживать сразу несколько целей. При этом оператор может указывать приориитетные цели, что снижает нагрузку на него, но не лишает контроля над ситуацией.

В BILD уверждают, что получили подтверждение подлинности кадров от украинского инсайдера из сферы применения дронов. Он заверил, что на видео «настоящий ИИ, если вообще можно так его назвать».

Однако уточнил, что для такой интеллектуальной визуализации целей профессионалы предпочитают использовать термин «advanced computer vision» - «продвинутое компьютерное зрение».

