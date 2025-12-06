закрыть
Взорвано авто с россиянами, которые причастны к преступлениям в Буче

  • 6.12.2025, 20:57
  • 1,944
Взорвано авто с россиянами, которые причастны к преступлениям в Буче

Операцию провели бойцы ГУР и представители движения сопротивления.

Бойцы ГУР и представители движения сопротивления осуществили операцию на оккупированной части Херсонской области, в результате которой взорвали автомобиль, в котором находились двое российских военных.

Об этом сообщили в ГУР в субботу, 6 декабря.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, операцию провели 6 декабря 2025 года, в День Вооруженных сил Украины и День Святого Николая.

В результате совместных действий Департамента активных действий ГУР и Движения сопротивления российскому вторжению на Херсонщине ликвидировали двух захватчиков, а также уничтожено их транспортное средство.

Отмечается, что уничтоженные российские оккупанты принадлежали в состав 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Это подразделение отличилось особенно жестокими военными преступлениями во время оккупации Киевщины в 2022 году, в частности в Буче, а также на других участках фронта в рамках российско-украинской войны.

