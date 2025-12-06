Взорвано авто с россиянами, которые причастны к преступлениям в Буче 3 6.12.2025, 20:57

1,944

Операцию провели бойцы ГУР и представители движения сопротивления.

Бойцы ГУР и представители движения сопротивления осуществили операцию на оккупированной части Херсонской области, в результате которой взорвали автомобиль, в котором находились двое российских военных.

Об этом сообщили в ГУР в субботу, 6 декабря.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, операцию провели 6 декабря 2025 года, в День Вооруженных сил Украины и День Святого Николая.

В результате совместных действий Департамента активных действий ГУР и Движения сопротивления российскому вторжению на Херсонщине ликвидировали двух захватчиков, а также уничтожено их транспортное средство.

Отмечается, что уничтоженные российские оккупанты принадлежали в состав 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Это подразделение отличилось особенно жестокими военными преступлениями во время оккупации Киевщины в 2022 году, в частности в Буче, а также на других участках фронта в рамках российско-украинской войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com